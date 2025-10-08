Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 8 ottobre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.20. La puntata di oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Liliana Resinovich: dopo quasi quattro anni, è stata sequestrata la GoPro del marito Sebastiano Visintin, unico indagato per la sua morte. La scheda di memoria è stata formattata il 13 giugno 2023, proprio quando le indagini sono state riaperte, e risulta vuota, con i video del giorno della scomparsa (14 dicembre 2021) cancellati. Le precedenti analisi tecniche, condotte dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Postale, non erano bastate a chiarire tutto: ora gli inquirenti vogliono verificare se la cancellazione sia stata un gesto innocente o un tentativo di occultare prove rilevanti sulle ultime ore di Liliana, trovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Opp a Trieste.

Poi, una mamma lancia un accorato appello: «Sto cercando mio figlio da sola, in posti anche pericolosi, nessuno mi aiuta». Chi l’ha visto? ha raccolto la sua testimonianza, dando voce a lei e ad altre madri che non si arrendono mai. Una di loro chiede esplicitamente che il Dna del figlio scomparso venga inserito in una banca dati, per evitare l’agonia di dover verificare ogni volta un corpo ritrovato non identificato.

E ancora, la scomparsa di Andrea Gentili, 83 anni: dopo un pranzo a Calcata (Viterbo) il 26 settembre, l’uomo – italo-americano residente negli Usa – vuole tornare alla macchina per riposare ma si perde. Chiama la moglie con voce affaticata e le dice: «Vedo una strada bianca». Da allora, silenzio totale: ricerche con droni e unità cinofile non hanno dato esito, ma la famiglia non perde la speranza.

Infine, la sparizione di Nicola Paolozza, 69 anni, ex sindaco di Baselice (Benevento): dopo una strana vacanza a Termoli per incontrare una donna conosciuta sui social (che si presentava come un’imprenditrice francese), scompare nel nulla l’11 agosto. Ma ora una nuova testimonianza potrebbe cambiare tutto: qualcuno pensa di averlo visto il giorno dopo, ancora in città, aprendo scenari su un possibile romance scam o su quanto accaduto davvero in quelle ore.

