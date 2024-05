Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 29 maggio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 17 aprile 2024, si occuperà dei casi che seguono.

Finta Dua Lipa. Una lettera scritta poco prima della sua scomparsa rivela i sentimenti di Bonzi per la “finta Dua Lipa”. La conduttrice Federica Sciarelli svelerà il contenuto del trolley con cui l’uomo è partito.

Manuela Murgia: dubbi sulla morte suicida

La famiglia di Manuela, trovata morta in Sardegna, non crede al suicidio e chiede la riapertura delle indagini.

In studio, si cercherà di capire con chi la ragazza avesse parlato al telefono prima di uscire e se l’anonimo che ha segnalato il corpo sia a conoscenza di qualcosa di più.

Aggiornamenti sul caso Soukaina

L’influencer, ferita gravemente al petto, è ancora ricoverata in ospedale. Il marito, indagato per tentato omicidio, ha fornito diverse versioni dei fatti. Si cercherà di ricostruire la dinamica di quanto accaduto in casa.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987