Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 26 marzo 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Si apre con il caso di Andrea Prospero, studente di informatica morto a Perugia. L’arresto di un 18enne per istigazione al suicidio segna una svolta: la Procura indaga su una possibile rete pericolosa, chiedendosi se altri giovani siano a rischio. Federica Sciarelli esplorerà domande cruciali: come è stato possibile ottenere farmaci letali? Chi era presente nella chat durante la morte in diretta di Andrea e perché nessuno è intervenuto?

Si parlerà poi della scomparsa di Gianpaolo Filippini, 57enne sparito da Abbiategrasso il 17 marzo con la sua bici, poco prima di un appuntamento dal notaio con il fratello gemello Luca per dividere una proprietà. Luca ha dichiarato: “Ero io a voler andar via, non lui”, aprendo interrogativi sul motivo della sua sparizione.

Altro caso è quello di Rania Zeriri, ex popstar olandese di 39 anni, trovata a vivere come clochard a Mercogliano. Ora assistita dai servizi sociali in una struttura, la sua storia pone domande: cosa l’ha portata a questa condizione, lontano dal suo Paese e senza legami?

Infine, aggiornamenti su Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nell’ottobre 2023. Dopo l’incidente probatorio, resta il mistero: chi ha scoperto il corpo nel garage di via del Ciclamino?

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l'ha visto? alle 21.15 su Rai3.

