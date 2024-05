Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 22 maggio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 17 aprile 2024, si occuperà dei casi che seguono.

Scomparsa Mara Favro

Mara Favro, mamma di 51 anni, è svanita nel nulla dopo il suo turno di lavoro in un ristorante. Da quel momento, silenzio assoluto. L’ultimo contatto risale alle 5 del mattino, quando ha inviato alcuni messaggi. Che cosa le è successo? Questa sera, a “Chi l’ha visto?”, verranno trasmesse nuove testimonianze che potrebbero aiutare a fare luce sul caso.

Amore virtuale e truffa: l’incubo di Gianfranco Bonzi

Gianfranco Bonzi credeva di aver trovato l’amore online, chattando con quella che pensava fosse la cantante Dua Lipa. Peccato che si trattasse di un profilo falso. La truffatrice, dopo averlo ingannato, ha iniziato a minacciarlo e a chiedere soldi a chi lo cerca, sostenendo di conoscere il suo luogo di ritrovo.

Le mamme di Alessandro Venturelli e Cristina Golinucci: la loro lotta per la verità

Due mamme, unite dal dolore per la perdita dei loro figli, Alessandro Venturelli e Cristina Golinucci, non si arrendono. Lottano affinché i casi dei loro amati figli non vengano archiviati.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987