Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 19 marzo 2025, si occuperà dei casi che seguono.

Si apre con il caso di Andrea Prospero, il giovane trovato senza vita il 29 gennaio in un B&B nel cuore di Perugia. Lo studente, 19enne originario di Lanciano (Chieti), sarebbe stato indotto al suicidio da un diciottenne romano, attualmente agli arresti domiciliari, che lo avrebbe accompagnato verso la morte in una drammatica diretta su Telegram. Gli inquirenti stanno scavando in una chat definita “dell’orrore”, analizzando 60 schede SIM e 5 telefoni per ricostruire cosa sia accaduto online. Come è stato convinto Andrea a procurarsi e assumere i farmaci tramite Telegram? Quali sono le motivazioni dietro questo tragico epilogo?

La puntata di stasera di Chi l’ha visto? riprenderà anche il caso di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata alcune settimane dopo in un bosco. Una recente consulenza ha confermato che la donna è stata uccisa, ma resta il mistero sull’identità dell’assassino e sulle circostanze del delitto. Il marito Sebastiano Visintin e l’amico Claudio Sterpin continuano a puntarsi il dito a vicenda, mentre il fratello di Liliana invoca chiarezza: “Indagate su tutti noi, ma fate emergere la verità”.

Spazio anche agli aggiornamenti sull’omicidio di Pierina Paganelli, assassinata a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. Dopo la nuova deposizione di Manuela Bianchi, gli avvocati di Louis Dassilva ne chiedono la scarcerazione: i video delle telecamere non hanno fornito prove decisive, e il DNA sui reperti non lo incrimina. Tuttavia, resta da chiarire la posizione del marito di Manuela, che quella mattina era uscito di casa per andare al lavoro.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram