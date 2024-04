Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 17 aprile 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 17 aprile 2024, si occuperà dei casi che seguono.

Omicidio di Valeria Pandolfo: La donna di 40 anni, uccisa a Prata Sannita nel maggio 2021, è stata al centro di un’accesa discussione in studio. Il fidanzato, Marcus, inizialmente accusato di stalking nei confronti della madre della compagna, ha recentemente dichiarato la sua innocenza, sostenendo che si trattasse di uno scherzo.

Morte di Luca Ventre: Il giovane è stato trovato morto all’interno dell’ambasciata italiana a Montevideo. Il fratello della vittima era presente in studio per chiedere l’aiuto del pubblico per fare luce sul caso.

Scomparsa di Franco: L’uomo è sparito dopo essere stato contattato sui social da una finta Dua Lipa. La storia di Franco è un monito sui pericoli delle truffe online e dell’adescamento sui social network.

Scomparsa di Denise Pipitone: La bambina, rapita a Mazara del Vallo nel 2004, non è ancora stata ritrovata. Il suo caso è uno dei più mediatici d’Italia e la sua famiglia continua a sperare di poterla riabbracciare.

Scomparsa di Alessandro Neri: Il ragazzo è svanito nel nulla da Fonte Nuova nel 2006. I suoi genitori non hanno mai perso la speranza di ritrovarlo e continuano a rivolgersi a “Chi l’ha visto?” per chiedere aiuto.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

