Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 12 marzo 2025, si occuperà dei casi che seguono.

I resti rinvenuti nei pressi del depuratore di Gravere appartengono a Mara Favro. Ma come è finita Mara in quel posto? La zona dista pochi chilometri dalla pizzeria di Luca Milione, indagato per omicidio, che si dichiara innocente e sostiene di essere vittima di un complotto per incastrarlo. Nella puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 12 marzo alle 21:20 su Rai 3, Federica Sciarelli approfondirà il caso insieme a Fabrizio Pace, consulente della famiglia e presidente di “Penelope Piemonte”.

C’è poi il mistero della morte di Liliana Resinovich: una nuova consulenza ha stabilito che è stata uccisa il giorno della sua scomparsa, forse proprio quella mattina, e che il corpo è rimasto lì fino al ritrovamento. Cosa è accaduto realmente il 14 dicembre? In studio saranno presenti il fratello Sergio e la cugina Silvia Radin per discuterne.

Infine, il caso di Pierina Paganelli: la nuora Manuela Bianchi ha rivelato che, il giorno del ritrovamento di Pierina, Louis Dassilva la aspettava e le ha indicato come comportarsi e come lanciare l’allarme. Questo l’ha portata a essere indagata per favoreggiamento. Ma qual è la verità? E potrebbe esserci un legame tra la morte di Pierina e l’incidente del figlio avvenuto cinque mesi prima?

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l'ha visto? alle 21.15 su Rai3.

