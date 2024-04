Seguici su Whatsapp - Telegram

The Voice è diventato a tutti gli effetti un marchio di successo di Raiuno. Diciamo “un marchio” non a caso perché, dopo aver provato a portare in Italia la versione classica del format che ha spopolato all’estero, il programma ha trovato la sua fortuna con i vari spin-off che ne sono derivati.

L’ultimo in ordine cronologico è stato The Voice Generations, andato in onda con due puntate venerdì 12 e 19 aprile 2024, sempre con la conduzione di Antonella Clerici e con la giuria composta da Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Arisa. Il format del programma non cambia, con la particolarità che ad esibirsi non sono singoli concorrenti, ma coppie o gruppi di più persone, di età varie ed accomunate da legami di parentela o amicizia.

Chi ha vinto The Voice Generations? Questa prima edizione, in formato “mini”, è stata vinta da Gino Scannapieco e dalla figlia Noemi. Gino, operaio napoletano di 42 anni, e la figlia diciottenne Noemi -in gara nel “team Clementino”– con la loro interpretazione di “Vivo per lei” di Andrea Bocelli e Giorgia hanno conquistato il pubblico in studio che li ha proclamati vincitori della prima edizione.

Il programma, anche in questa versione, ha conquistato il pubblico con una media di 3.480.114 spettatori e del 21,6% di share. Il successo di questo spin-off di The Voice segue quello dell’ormai acclamato The Voice Senior e di The Voice Kids. Un tris di programmi che, nella semplicità del format, ha colpito il pubblico di Raiuno soprattutto per le storie raccontate, in un mix di talent e people show.

Inevitabile, insomma, la riconferma per la prossima stagione, sempre con la conduzione di Antonella Clerici, ormai padrona di casa di un format che ha trovato una seconda vita su Raiuno grazie alle sue varianti.

Un successo dimostrato anche dalla decisione di Canale 5 di riportare in onda un suo programma storico, ovvero Io Canto, proprio nelle settimane di messa in onda di The Voice Kids. Non solo: prossimamente debutterà Io Canto Family, con la stessa idea di The Voice Generations.