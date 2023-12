Squid Game: La sfida: com’è cambiata la vita del vincitore Mai Whelan

Seguici su Whatsapp - Telegram

Giovedì 7 dicembre 2023 Netflix ha caricato in piattaforma l’ultima puntata del reality show Squid Game: La sfida, svelando così chi tra i 456 concorrenti avesse vinto il premio finale di 4,56 milioni di dollari.

Se siete qui ovviamente sapete tutto sul reality spin-off della popolare serie tv coreana, ma realizzato in questo caso dagli inglesi (se volete approfondire andate qui), e probabilmente conoscete già il nome del vincitore, ma ugualmente riassumiamo la sfida finale e soprattutto vediamo come e se è cambiata la vita della vincitrice Mai Whelan.

Squid Game: La sfida finale

Dopo una serie di giochi ad eliminazione, alcuni dei quali tratti dal format originale come “Marbles” (biglie), l’iconico gioco iniziale con la gigantesca bambina-robot che incenerisce chi si muove e il lecca-biscotto (il tiro alla fune è stato tagliato perché ritenuto squilibrato e pericoloso), in finale arrivano in tre.

Mai (Player 287) è l’unica donna superstite, e deve vedersela coi due amiconi Sam (Player 016), e Phil (Player 451), ben conscia che se potranno i due si aiuteranno a vicenda. La sorte è però dalla sua parte e dopo l’eliminazione di Sam, se la gioca in finale a sasso, carta e forbici, battendo Phil anche in virtù delle sue doti di psicologa che le permettono di vincere due terzi delle sfide fino a trovare la chiave che apre la cassaforte.

Chi è Mai, la vincitrice di Squid Game

Mai Whelan è una 55ene americana di origini vietnamite. Giunta negli USA con i tanti rifugiati alla fine della guerra del Vietnam, negli anni settanta, ha avuta una vita durissima e spesso non aveva di che mangiare. Inoltre ha vissuto in una famiglia tradizionalista che le dava ben poco spazio. Raggiunta la maggiore età ha però deciso di affrontare la vita e si è arruolata in Marina, dove si è abituata a convivere in un ambiente prettamente maschile. Fin dall’inizio la sua spiccata intelligenza le permette di battere tutti gli avversari fino a giungere al successo finale, ovviamente anche con un briciolo di fortuna.

Come ha speso di soldi Mai Whelan

E qui siamo alla domanda delle domande; a dieci mesi dalla fine del reality com’è cambiata la vita di Mai Whelan? La scena finale del reality la inquadra mentre si reca al Bancomat a ritirare, e la telecamera indugia sul saldo del suo conto: 4,56 milioni di dollari. Dovete però sapere che si tratta di una semplice finzione scenica perché Mai non ha ancora incassato i soldi del premio. Benché diversi media abbiano fatto titoloni su accuse a Netflix per questo argomento, la cosa è destituita di fondamento.

In realtà, come reso noto da People che è andato alla fonte, per contratto era stato stabilito che il premio non venisse pagato prima della fine (in tv) del reality, avvenuta l’altro ieri, 7 dicembre 2023. E questo per ovvie ragioni, perché si doveva cercare di mantenere il massimo riserbo per non spoilerare il finale. Ora finalmente Mai avrà i suoi soldi con cui potrà ripagarsi quanto aveva anticipato per permettersi lo smoking della serata di gala, trasferirsi e devolverne una parte ad associazioni ambientaliste e caritatevoli, come da lei annunciato più volte.

Foto di Mai Whelan via Netflix