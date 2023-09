Con la finale di venerdì 29 settembre 2023, la prima edizione di Italia’s Got Talent di Disney+ ha il suo vincitore. La tredicesima edizione del talent show da quest’anno è un’esclusiva della piattaforma di streaming, facendo della versione italiana la prima a livello internazionale ad avere questa distribuzione.

Novità di Italia’s Got Talent 2023 sono stati anche i giudici: ai veterani Frank Matano e Mara Maionchi si sono aggiunte le novità Elettra Lamborghini e Khaby Lame, così come alla conduzione sono approdati Fru ed Aurora Leone dei The Jackal.

Ma chi ha vinto Italia’s Got Talent 2023? Per scoprirlo, non vi resta che continuare a leggere, ma attenzione agli spoiler: se non volete rovinarvi la sorpresa, fermatevi qui.

Italia’s Got Talent 2023, il vincitore

A portarsi a casa il premio di 100.000 euro e la possibilità di girare l’Italia in tour con Trenitalia è stata Francesca Cesarini, pool dancer di Magione (Perugia). Francesca è nata con una malformazione, l’agenesia degli arti (mancato sviluppo dei due arti superiori e un arto inferiore). È nata senza le mani ed ha imparato a fare tutto senza. A 9 mesi le hanno applicato una protesi all’arto inferiore per aiutarla a camminare.

Le protesi alle braccia, invece, le ha sempre rifiutate. Le erano d’impiccio. Le pesavano e anche a scuola non riusciva a scrivere bene. Nel 2019 è arrivata la decisione di praticare la pole sport. Lei dice che non sa come è arrivata quest’idea: forse dai social, forse da un sogno… Fatto sta che è arrivata e lì è scattato qualcosa. Nel 2021 e nel 2022 ha partecipato ai campionati italiani di parapole vincendoli (è l’unica atleta agonista in Italia con il suo tipo di disabilità) e ha vinto il titolo mondiale nel 2021.

Non è stato facile arrivare dove è arrivata. Ci sono state giornate difficili in cui gli esercizi non riuscivano. Ci sono state lacrime e lividi, ma lei non ha mai mollato. In lei non solo c’è la determinazione di aver scelto uno sport dove le braccia fanno praticamente il 90% del lavoro, e di farlo in maniera eccellente, ma anche la maturità di scherzare sulla sua disabilità, la spontaneità e la freschezza dei suoi 15 anni, la meraviglia nei suoi occhi che si emozionano quando parla del suo sport.