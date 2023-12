Chi ha incastrato Babbo Natale?, film su Canale5: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 21 dicembre 2023, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Chi ha incastrato Babbo Natale?. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Chi ha incastrato Babbo Natale? – Trama

Chi ha incastrato Babbo Natale? è un film commedia natalizia del 2021 diretto da Alessandro Siani e interpretato da Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta, Angela Finocchiaro, Leigh Gill, Sara Ciocca, Kai Portman, Davide Marotta, Giovanni Esposito, Luca Angeletti, Vincenzo Albanese, Giuliana De Sio, Francesco Pannofino, Maurizio Mattioli, Nunzia Schiano.

La pellicola è ambientata nel Polo Nord e racconta la storia di Genny Catalano (Alessandro Siani), un truffatore napoletano che viene ingaggiato da Mr. Frost (Christian De Sica), il capo degli elfi di Babbo Natale, per infiltrarsi nella fabbrica del Natale e sabotarla.

Il piano di Mr. Frost è quello di far fallire Babbo Natale e di prendere il suo posto, diventando l’unico a consegnare i regali a tutti i bambini del mondo.

Ma Genny, nonostante sia un truffatore, ha un cuore d’oro e, dopo aver incontrato Babbo Natale e i suoi elfi, inizia a dubitare della bontà del suo piano.

Genny si renderà conto che la magia del Natale è reale e che Babbo Natale è davvero un uomo buono che si preoccupa per tutti i bambini del mondo.

Chi ha incastrato Babbo Natale? – Cast attori

Il cast del film è composto da:

Alessandro Siani interpreta Genny Catalano, il protagonista del film.

Christian De Sica interpreta Mr. Frost, il capo degli elfi di Babbo Natale.

Diletta Leotta interpreta la Befana.

Angela Finocchiaro interpreta la moglie di Mr. Frost.

Leigh Gill interpreta Checco, il figlio di Genny