Chi è Nicolas Maupas, Simone in Un Professore 2

Non più stasera, ma il prossimo giovedì 23 novembre 2023, scatta su Rai1 la seconda stagione della fiction Un Professore, con protagonista Alessandro Gassmann. Conosciamo meglio Nicolas Maupas, l’attore che interpreta Simone, il figlio del professore Dante. Qui tutte le curiosità sulla sua vita privata.

Nicolas Maupas è un attore italo-francese nato a Milano il 29 ottobre 1998. È noto per aver interpretato Filippo Ferrari nella serie televisiva Rai, Mare Fuori. Maupas è cresciuto a Magenta, in Italia. Ha iniziato a recitare da adolescente e ha frequentato la Accademia 09 di Milano per studiare recitazione.

Nel 2020, Maupas ha ottenuto il suo primo ruolo importante nella serie televisiva Mare Fuori. La serie è stata un successo e Maupas è stato elogiato per la sua interpretazione di Filippo Ferrari, un giovane ragazzo che viene mandato a vivere in un centro di riabilitazione per adolescenti.

Nel 2021, Maupas ha recitato nella serie televisiva Nudes, che racconta le storie di un gruppo di adolescenti che vengono coinvolti in una rete di sexting. Ha anche recitato nella serie televisiva Un professore, in cui interpreta un giovane studente che viene aiutato da un professore di liceo a superare le sue difficoltà.

Nel 2023, Maupas ha recitato nella serie televisiva The Beautiful Summer, che racconta la storia di un gruppo di amici che si riuniscono per trascorrere un’estate insieme. Ha anche recitato nel film Severino, un film drammatico sulla storia di un ragazzo che viene lasciato dalla sua ragazza.