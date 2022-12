Chi è la velina mora al posto di Cosmary a Striscia la Notizia?

C’è una nuova velina mora in città, almeno per questa sera. A comunicarlo la redazione di Striscia la Notizia, che aggiorna il pubblico sulle condizioni di salute di Cosmary Fasanelli, la velina mora in carica dall’inizio di stagione insieme ad Anastasia Ronca, velina bionda.

Cosmary, infatti, da qualche giorno ha l’influenza (non il Covid-19) ed è a casa a riposo, insieme al fidanzato Nunzio Stancampiano, conosciuto nella scuola di Amici 21. Se nella puntata di giovedì 2 dicembre 2022 il suo posto è stato ironicamente preso da Sergio Friscia (conduttore del tg satirico in queste settimane insieme a Roberto Lipari), nella puntata di questa sera, venerdì 3 dicembre 2022, ci sarà un’altra sorpresa.

Al fianco di Anastasia, infatti, comparirà Marcia Thereza Araujo Barros, 23enne modella italo-brasiliana, che ha debuttato a ottobre in televisione a Paperissima Sprint, altro storico varietà di Antonio Ricci. La sua presenza è prevista solo per questa sera: poi Marcia tornerà agli altri suoi impegni lavorativi.

Marcia, nata in Brasile, si è trasferita in Italia ad undici anni, insieme alla madre, raggiungendo i suoi zii. Dopo la Maturità, è tornata in Brasile ed ha intrapreso la carriera di modella ed ha iniziato a lavorare anche nel mondo dello spettacolo.