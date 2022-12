Chi è la nuova Velina bionda a Striscia la Notizia questa sera?

A Striscia la Notizia, quest’anno, sanno sicuramente come tenere alta l’attenzione del pubblico. Da questa sera, lunedì 19 dicembre 2022, una nuova Velina bionda ballerà a fianco di Cosmary Fasanelli, che solo poche settimane fa era stata costretta a prendersi una pausa a casa di un’influenza.

Ma chi è la nuova Velina bionda di Striscia la Notizia? Ad affiancare Fasanelli in questi giorni, al posto di Anastasia Ronca, c’è Valentina Corradi. Ronca è infatti risultata positiva al Covid-19 e quindi si trova a casa. A ballare sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci c’è quindi Corradi, già vista in Paperissima Sprint.

Valentina Corradi è ligure di Rapallo (Genova), nata nel 2001. Durante gli anni del liceo si allenava tra La Spezia e Marina di Massa, ogni giorno i suoi genitori la accompagnavano a danza e lei studiava in auto e la sera fino a tardi. La sua vita è il ballo, da sempre, anche se, tra una competizione e l’altra, è riuscita anche a vincere un paio di concorsi di bellezza. Il mondo della televisione le è sempre piaciuto. Nel 2019 ha partecipato a una sfida ad Amici, una bella esperienza anche perché ha coinciso con il suo diciottesimo compleanno.

Ronca, intanto, seguirà le puntate di Striscia la Notizia da casa: sta fortunatamente bene ma, come da prassi, dovrà attendere di negativizzarsi per poter tornare a lavorare a fianco della collega Cosmary. A condurre il programma, invece, dopo qualche giorno di stop (in cui al suo posto c’era Enrico Beruschi) è tornato Enzo Iacchetti, anche se in collegamento da casa.