Chi è la nuova Bonas di Avanti un altro 2024?

Seguici su Whatsapp - Telegram

La Bonas di Avanti un altro 2024 si sdoppia: come già avvenuto con il Bonus l’anno scorso (quando il ruolo è stato condiviso da Daniel Nillson e Andrea De Paoli), la nuova edizione del game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti non avrà una, ma due Bonas, appunto, sempre con il ruolo di dare la possibilità al concorrente di turno di raddoppiare quanto contenuto nel pidigozzo in caso di risposta corretta.

In Avanti un altro 2024 ci sono dunque due Bonas: una è Paola Caruso, che i fan del programma conoscono già, essendo stata la Bonas delle prime edizioni, con la sua risata contagiosa entrata nella storia del quiz. L’altra, invece, è una novità: Ilaria Gallozzi.

Nata nel 1992 a Sora (Frosinone) ed appassionata di fitness ed attività fisica, prima di iniziare a lavorare in tv svolgeva la professione di organizzatrice di eventi. Poi, nel 2020, ha preso parte a Temptation Island, nel ruolo di una delle Tentatrici del programma. La notorietà derivata da questa partecipazione le ha permesso di intraprendere la carriera di modella. Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzata con Cristiano Michele Bertelli, come si può vedere dal suo profilo Instagram.