È tornata in rotazione in tutte le tv la pubblicità dei reggiseni Yamamay, che per il 2020 ha previsto un cambio di testimonial (fino al 2019 era la moglie di Ronaldo, Georgina Rodriguez).

Ma chi è la modella del nuovo spot Yamamay in partenza a febbraio 2020? Si tratta del super model italiana Bianca Balti, già vista recentemente a Sanremo e in varie altre pubblicità. Ecco di seguito il video spot.

Video pubblicità Yamamay 2020