Chi è il vincitore di The Floor?

Questa sera, martedì 30 gennaio 2024, su Raidue è andata in onda la finale di The Floor, il game show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine e che ha inaugurato il 2024 di Raidue, andando in onda dal 2 gennaio per sei prime serate.

Dopo sei puntate, appunto, e numerose sfide tra i cento concorrenti in gara, nell’ultima puntata è stato finalmente decretato il vincitore di questa prima edizione di The Floor, che si è portato a casa il montepremi di 100.000 euro.

Ma chi ha vinto The Floor? A vincere la prima edizione è stato Rey Sciutto, all’anagrafe Remo, 26enne di origini calabresi ma da anni residente a Bologna, divulgatore di Storia dell’Arte sui social network.

Rey è giunto all’ultima sfida contro Andrea, blogger sportivo che nel corso dell’ultima puntata ha affrontato numerose sfide. La categoria scelta è stata “outfit famosi”: i due concorrenti dovevano indovinare il personaggio famoso, con il volto coperto da un bollino, a seconda dei loro abiti iconici.

Con sette secondi di scarto, Rey ha vinto: a lui, quindi, sono andati i 100.000 euro. Come detto, Rey Sciutto è un divulgatore con alle spalle due lauree in Storia dell’Arte, una passione che ha deciso di sfruttare tramite i suoi canali social, dove ad oggi è seguito da mezzo milione di follower. Con i soldi vinti, Rey farà un po’ di beneficenza, ne darà un po’ ai suoi genitori che gli hanno permesso di studiare e li userà per il proprio lavoro.