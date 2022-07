Chi è il vincitore di Dalla Strada al Palco?

Martedì 19 luglio 2022 su Raidue è andata in onda la quarta ed ultima puntata di Dalla Strada al Palco, il talent show che ha avuto come protagonisti i più vari artisti di strada pronti ad esibirsi in uno studio televisivo per vincere il titolo di Miglior artista di strada d’Italia 2022.

Ma chi ha vinto la finale di Dalla Strada al Palco? Ad aggiudicarsi il titolo di vincitore ed a portarsi a casa il premio di diecimila euro in gettoni d’oro è stato il chitarrista argentino Emanuel Victor.

46enne, suona la chitarra da giovanissimo. Emanuel a vent’anni è giunto in Italia, dove ha continuato a studiare la chitarra, allenandosi anche per numerose ore al giorno. La sua compagna Tiziana è in attesa della loro prima figlia, che chiameranno Victoria.

Alla finale di Dalla Strada al Palco, Emanuel ha portato il brano inedito “Rumba Flamenca in mi minore”, per poi accompagnare alla chitarra lo stesso Nek, che si è esibito con la sua canzone “Se una regola c’è”.

Victor ha vinto con 824 punti, assegnatigli dal pubblico in studio e dai “passanti importanti” Ilenia Pastorelli e Nino Frassica. Dopo di lui, al secondo posto, il sassofonista Daniele Vitale con 772 punti ed il pianista Luca D’Amato, con 770 punti.