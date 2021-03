Chi è il ragazzo che porta i fiori a Sanremo 2021?

Dalla seconda serata del 3 marzo, al Festival di Sanremo 2021 è stato abolito il carrello con cui, nella prima serata, sono stati consegnati di fiori -simbolo della città ligure- alle cantanti ed ospiti che hanno calcato il palco dell’Ariston.

Il compito, ora, spetta ad un giovane ragazzo. Chi è? Purtroppo ci sono poche informazioni su di lui: sappiamo che si chiama Roberto e che, con le apparizioni lo vedranno salire sul palco, seppur fugaci, si ritaglierà un piccolo spazio di celebrità.

Così come avvenuto l’anno scorso a Gilles Rocca, diventato celebre dopo l’uscita di scena di Bugo per una sua brevissima apparizione e poi chiamato da Milly Carlucci per far parte del cast di Ballando con le stelle, che poi ha vinto.