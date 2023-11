Chi è Giulia Vecchio, Gemma D’Angelo in Il Metodo Fenoglio

Lunedì 27 novembre 2023 debutta su Rai1 la prima stagione della fiction poliziesca Il Metodo Fenoglio, con protagonista Alessio Boni. Conosciamo meglio Giulia Vecchio, l’attrice che interpreta Gemma D’Angelo.

Giulia Vecchio è un’attrice pugliese, nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, il 18 marzo 1992, dal 2014 di stanza a Milano. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 2010 quando partecipa a Miss Italia in qualità di Miss Puglia.

La sua carriera televisiva invece inizia nel 2015, partecipando alla serie televisiva “Il paradiso delle signore”. In seguito, recita in altre serie televisive, come Don Matteo e Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Ha un lunghissimo curriculum teatrale con ruoli in tantissime produzioni. Il teatro è letteralmente il suo primo amore.

Il 2023 è un anno importante, perché prendere parte al programma tv Bar Stella, Giulia interpreta il ruolo di Gemma D’Angelo nella serie televisiva Il metodo Fenoglio, diretta da Alessandro Casale. La serie è ambientata a Bari negli anni ’90 e racconta le indagini del maresciallo Pietro Fenoglio (Alessio Boni) su una serie di omicidi.