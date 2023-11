Chi è Giulia Bevilacqua, Serena Morandi in Il Metodo Fenoglio

Lunedì 27 novembre 2023 debutta su Rai1 la prima stagione della fiction poliziesca Il Metodo Fenoglio, con protagonista Alessio Boni. Conosciamo meglio Giulia Bevilacqua, l’attrice che interpreta Serena Morandi.

Giulia Bevilacqua è nata a Roma il 19 maggio 1979 ed ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2000, partecipando alla serie televisiva “Un medico in famiglia” (terza stagione). In seguito, recita in altre serie televisive, tra cui “Distretto di polizia” e “Don Matteo”. Ma anche in fiction drammatiche come Il delitto di Via Poma.

Nel 2014, Giulia interpreta il ruolo della professoressa di inglese Gaia Marciali nella serie televisiva “Fuoriclasse 2“. La serie è un successo e lancia Giulia come una delle attrici emergenti più promettenti del panorama italiano.

Nel 2023 ottiene un altro ruolo importante: Serena Morandi nella serie tv poliziesca “Il metodo Fenoglio“, diretta da Alessandro Casale e con protagonista Alessio Boni. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2017 è sposata con il giornalista Nicola Capodanno da cui ha avuto due figli: Vittoria nata nel 2018 ed Edoardo nato nel 2020.