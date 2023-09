È ormai una presenza fissa di Tu Sì Que Vales dal 2021 e così sarà anche per il 2023, vale a dire la decima edizione del talent show del sabato sera autunnale di Canale 5. Parliamo di Giovannino, figura birbante e dispettosa che nel corso delle puntate ha saputo attirarsi la simpatia del pubblico, grazie anche ai siparietti con la “nemica” Sabrina Ferilli.

Ma chi è Giovannino di Tu Sì Que Vales? Dietro a questo personaggi si nasconde Giovanni Iovino, attore comico napoletano di 27 anni. Prima di entrare nel cast fisso del programma di Canale 5, Iovino ha lavorato per anni come animatore turistico, per poi intraprendere la carriera legata alla recitazione.

Iovino, infatti, ha recitato in alcuni importanti film italiani: lo abbiamo visto in “Pinocchio” di Matteo Garrone, nei panni di Pulcinella e del Coniglio, ma anche in “Napoli velata” di Ferzan Opzetek. In tv, invece, è comparso nella terza stagione di Gomorra-La serie ed in uno spot di Dolce & Gabbana con Kit Harington.

Da tre anni, però, è noto soprattutto per il ruolo di Giovannino, maschera che effettua delle incursioni nel corso delle esibizioni di Tu Sì Que Vales. Inizialmente sporadica, la sua presenza è diventata sempre più ampia, fino ad occupare blocchi del programma molto ampi. Merito del rapporto di amore/odio (sempre per finzione scenica) con Sabrina Ferilli, bersaglio di numerosi dispetti, tra cui furti di foulard e miccette lanciate a sorpresa. Giovanni Iovino è attivo anche sui social: a questo link la sua pagina di Instagram, a questo link la sua pagina Tik Tok.