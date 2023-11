Chi è Domenico Cuomo, Mimmo in Un Professore 2

Non più stasera, ma il prossimo giovedì 23 novembre 2023, scatta su Rai1 la seconda stagione della fiction Un Professore, con protagonista Alessandro Gassmann. Conosciamo meglio Domenico Cuomo, l’attore che interpreta Mimmo. Qui tutte le curiosità sulla sua vita privata.

Domenico Cuomo è un attore italiano nato a Gragnano, in provincia di Napoli, il 6 febbraio 2004. È noto per aver interpretato Gianni Cardiotrap nella serie televisiva Mare Fuori e Mimmo Bruni nella serie televisiva Un professore.

Cuomo ha iniziato a recitare da bambino e ha frequentato la Scuola di Teatro di Gragnano per studiare recitazione. Ha debuttato sul piccolo schermo nel 2017, interpretando un piccolo ruolo nella serie televisiva Gomorra – La serie.

Nel 2020, Cuomo ha ottenuto il suo primo ruolo importante nella serie televisiva Mare Fuori, in cui interpreta Gianni Cardiotrap, un giovane ragazzo che entra a far parte del carcere minorile IPM di Napoli. La serie è stata un successo e Cuomo è stato elogiato per la sua interpretazione, che gli è valsa il Premio Culturale 2019 Magister Giovanni Ferrario.

Nel 2021, Cuomo ha recitato nella serie televisiva Un professore, in cui interpreta Mimmo Bruni, un giovane studente reduce dal carcere minorile che viene aiutato dal professore Dante Balestra a superare le sue difficoltà. La serie è stata un altro successo e Cuomo ha continuato a ricevere elogi per la sua interpretazione.