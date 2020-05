Chi è Diamond Foxxx, la nonna di Bryson di 90 giorni per innamorarsi (fotogallery)

Tra le coppie protagoniste della nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi, il programma in onda su Real Time la domenica sera, ci sono anche Robert e la dominicana Annie (qui la sua fotogallery). Nel corso della loro storia, che vi abbiamo già raccontato nel nostro articolo dedicato, abbiamo scoperto che Robert ha avuto 5 figli da ben 4 donne diverse (e non 3 figli come aveva inizialmente detto ad Annie).

Tra i figli di Robert c’è anche Bryson: nonostante non si sappia praticamente nulla della madre che non è apparsa nel programma, sappiamo invece molto di più su Stephanie Woodcock, la nonna del bambino che, a quanto abbiamo constato durante 90 giorni per innamorarsi, ha scambiato anche alcune foto private con Robert. Ma chi è Stephanie Woodcock? Ecco tutto spiegato nel dettaglio.

Chi è Stephanie Woodcock

Basta semplicemente scrivere su un qualsiasi motore di ricerca il suo nome che, già dal primo risultato, possiamo capire che Diamond Foxxx (conosciuta anche come Diamond Lauren) è una p0rn0star statunitense. Nata ad Albany, città dello stato della Georgia, il 5 gennaio 1973, intraprende inizialmente la carriera militare, così come da tradizione familiare.

Tuttavia, dopo nemmeno un anno di servizio viene espulsa per la sua cattiva condotta sessuale. Decide, quindi, di avviare la carriera nel mondo immobiliare e, per autofinanziarsi, di diventare attrice p0rn0grafica. Pesa 47 kg ed è alta 152 cm.

Fotogallery Diamond Foxxx