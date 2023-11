Chi è Christiane Filangeri, Floriana in Un Professore 2

Non più stasera, ma il prossimo giovedì 23 novembre 2023, scatta su Rai1 la seconda stagione della fiction Un Professore, con protagonista Alessandro Gassmann. Conosciamo meglio Christiane Filangeri, l’attrice che interpreta Floriana.

Christiane Filangieri è un’attrice ed ex modella italiana nata a Wurzburg, in Germania, il 21 agosto 1978. È nota per aver interpretato ruoli di successo in televisione, tra cui Ho sposato uno sbirro, I Cesaroni, Sposati con figli e Un professore.

Christiane Filangieri nasce in Germania da padre napoletano e madre boema. Trascorre i primi anni di vita in Brasile, dove il padre si occupa di affari. Torna in Italia all’età di 12 anni e si stabilisce a San Potito Sannitico, in provincia di Caserta. A 16 anni, Christiane Filangieri inizia la sua carriera da modella. Partecipa a diversi concorsi di bellezza e arriva terza a Miss Italia nel 1997.

Nel 1999, Christiane Filangieri debutta come attrice nel film Non lo sappiamo ancora. Nel 2002, ottiene il suo primo ruolo importante in televisione nella serie Ho sposato uno sbirro, in cui interpreta la protagonista, Margherita De Luca. La serie è un successo e Filangieri ottiene un grande successo di pubblico.

Negli anni successivi, Christiane Filangieri recita in diverse serie televisive di successo, tra cui I Cesaroni, Sposati con figli, Un medico in famiglia, Un professore e Il mare oltre. Ha anche recitato in diversi film, tra cui Il mio miglior nemico, La mia casa è piena di specchi e Senza lasciare traccia.

Christiane Filangieri è sposata con l’imprenditore Luca Parnasi. Hanno un figlio, Alessandro, nato nel 2010.