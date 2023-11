Chi è Alice Lupparelli, Viola in Un Professore 2

Non più stasera, ma il prossimo giovedì 23 novembre 2023 (per evitare la concorrenza del tennis), scatta su Rai1 la seconda stagione della fiction Un Professore, con protagonista Alessandro Gassmann. Conosciamo meglio Alice Lupparelli, l’attrice che interpreta Viola.

Alice Lupparelli è un’attrice italiana nata in provincia di Perugia il 21 dicembre 2003 (data da confermare). È nota per aver interpretato il ruolo di Viola Brandi nella serie televisiva Un professore. Alice Lupparelli nasce a Roma e cresce nel quartiere di Montesacro. Ha sempre avuto la passione per la recitazione e ha iniziato a studiare teatro all’età di 10 anni.

Nel 2021, Alice Lupparelli ottiene il suo primo ruolo importante in televisione nella serie Un professore, in cui interpreta Viola Brandi, la figlia di Nicola, rimasta disabile a seguito di un incidente stradale. La serie è un successo e Lupparelli ottiene un grande successo di pubblico e di critica.