Che tempo che fa su NOVE: ospiti e anticipazioni 17 dicembre 2023

Stasera, domenica 17 dicembre 2023, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa, da quest’anno in onda su NOVE, con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.20, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio, e ai suoi fidi collaboratori Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 17 dicembre

La puntata di Che tempo che fa del 17 dicembre 2023 sarà ricca di ospiti illustri.

Alessandro Siani, attore, regista e sceneggiatore, sarà in studio per presentare il suo nuovo film, Succede anche nelle migliori famiglie, in uscita il 1° gennaio 2024. Fabio De Luigi e Stefano Accorsi, protagonisti del road movie 50 km all’ora, saranno insieme per la prima volta in televisione. Il film, diretto da De Luigi, uscirà nelle sale il 21 dicembre 2023.

Oltre agli ospiti annunciati, la puntata di Che tempo che fa del 17 dicembre 2023 si occuperà di diversi temi di attualità, tra cui:

La guerra in Ucraina e le conseguenze sul piano economico e sociale.

La crisi energetica e le misure messe in atto dal governo per far fronte al caro bollette.

L’andamento della pandemia di COVID-19 e la campagna vaccinale.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 17 dicembre

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni, Ornella Vanoni, Mara Maionchi e Ubaldo Pantani. A loro si aggiungeranno i Nanowar of Steel, gruppo musicale parodistico di power metal.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 19.30 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.