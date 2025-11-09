Che tempo che fa puntata 9 novembre 2025: ospiti e temi: c’è Carlo Verdone

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 9 novembre 2025, nuovo appuntamento stagionale per Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Vediamo insieme ospiti e temi della puntata.

Tra gli ospiti della serata: Carlo Verdone, ideatore, regista e protagonista di “Vita da Carlo”, una delle serie italiane più amate degli ultimi anni, ora alla stagione conclusiva. Con oltre 45 anni di carriera straordinaria, Verdone vanta premi nazionali e internazionali tra cui 9 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro, il Premio Truffaut, il Premio Bianchi, il Premio Bresson, il Premio Hemingway e il Ciak d’Oro per “Vita da Carlo”. Regista e interprete di cult come “Un sacco bello” (1980), “Bianco, rosso e Verdone” (1981), “Borotalco” (1982), “Acqua e sapone” (1983), “Compagni di scuola” (1988), “Maledetto il giorno che t’ho incontrato” (1992), “Al lupo al lupo” (1992), “Viaggi di nozze” (1995), “Sono pazzo di Iris Blond” (1996), “Gallo Cedrone” (1998), “Ma che colpa abbiamo noi” (2003), “Il mio miglior nemico” (2006) e “Posti in piedi in paradiso” (2012), è stato nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella nel 2018.

Pierfrancesco Favino, protagonista di “Il Maestro”, diretto da Andrea Di Stefano – con cui ha già collaborato in “L’ultima notte di Amore” –, presentato in anteprima fuori concorso all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e al cinema dal 13 novembre. Attore pluripremiato, ha ricevuto 1 Coppa Volpi, 3 David di Donatello, 5 Nastri d’Argento, 1 Premio Nino Manfredi, 2 Ciak d’Oro, 1 Superciak d’Oro, 2 Globi d’Oro e 1 Premio Giffoni.

Federica Pellegrini, “la Divina” del nuoto e una delle atlete italiane più titolate di sempre con 58 medaglie e 11 record del mondo, insieme a Matteo Giunta, suo allenatore e dirigente della Fede Academy. Insieme presentano il libro “In un tempo solo nostro”, in cui raccontano, da prospettive complementari, il loro primo anno da genitori.

E ancora: Paolo Giordano, scrittore Premio Strega e Premio Campiello; Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera; Massimo Giannini, editorialista di la Repubblica; Francesco Costa, direttore de Il Post; Nello Scavo, inviato di Avvenire; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Franco Locatelli, responsabile del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in occasione de I Giorni della Ricerca AIRC; il climatologo Luca Mercalli.

A chiudere la puntata, l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – il Tavolo con: Alessia Marcuzzi, conduttrice di “The Traitors – Italia”; Mara Maionchi; Nek, nuovo coach di “The Voice Senior” e in tour a novembre negli USA e in Canada con “Nek Hits Live”; Nino Frassica; Enzo Miccio, al fianco di Mara Venier in “Domenica In”; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Raul Cremona, in tour con “Bravissssssimo!”; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Federica Pellegrini e Matteo Giunta; Giucas Casella.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.