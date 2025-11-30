Che tempo che fa puntata 30 novembre 2025: ospiti e temi

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 30 novembre 2025, nuovo appuntamento stagionale per Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Vediamo insieme ospiti e temi della puntata.

Tra gli ospiti della puntata ci saranno Alberto Angela, uno dei divulgatori scientifici più amati dagli italiani, che presenta il nuovo libro Cesare. La conquista dell’eternità, e Loredana Bertè, in studio per celebrare i 50 anni di Sei bellissima, il brano del 1975 che le diede il grande successo, e la biografia fotografica 50 volte Bellissima.

Nel salotto di Fabio Fazio arriveranno anche Umberto Orsini, dal 2 dicembre al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano con lo spettacolo-memoir Prima del temporale; Alfonso Signorini con il suo primo romanzo Amami quanto io t’amo; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; gli editorialisti di Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; il corrispondente Rai da Londra Marco Varvello; il virologo Roberto Burioni; l’oncologo Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli, e Michele Serra.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.