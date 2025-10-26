Che tempo che fa puntata 26 ottobre 2025: ospiti e temi (Elly Schlein e Giorgia)

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 26 ottobre 2025, quarto appuntamento stagionale per Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Vediamo insieme ospiti e temi della puntata.

Elly Schlein: La Segretaria del Partito Democratico è protagonista di un’intervista con Fabio Fazio sui temi caldi dell’attualità politica italiana, offrendo il suo punto di vista sulle sfide del momento.

Enrico Brignano e Flora Canto: Brignano, in scena al Teatro Sistina con I sette re di Roma, torna in studio accompagnato da Flora Canto, impegnata nella tournée del musical Cantando sotto la pioggia e pronta a debuttare a novembre con il suo spettacolo Me la Canto e me la sogno… ancora!

Giorgia: La cantante, attualmente coach della 19ª edizione di X-Factor, si esibisce dal vivo con Golpe, singolo di punta del suo nuovo album G, in uscita il 7 novembre. Giorgia parlerà anche del suo tour Palasport Live, al via a fine novembre.

Luc Besson e Matilda De Angelis: Il regista francese e l’attrice italiana presentano Dracula – L’amore perduto, in uscita il 29 ottobre dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Un film che mescola romanticismo e atmosfere gotiche, già recensito positivamente.

Paolo Virzì e Valerio Mastandrea: Il regista e l’attore parlano di Cinque secondi, il loro nuovo lungometraggio nelle sale dal 30 ottobre, un’opera che promette emozioni forti e una narrazione intensa, come evidenziato dalle prime recensioni.

Flavio Caroli: Il critico d’arte presenta il suo libro Come in uno specchio. Il diario segreto di Sofonisba Anguissola, un viaggio nella vita e nell’arte della pittrice rinascimentale. Roberto Burioni e Giuseppe Curigliano: Esperti di virologia e oncologia, offrono un approfondimento scientifico su temi di salute pubblica e innovazione medica. Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea, Cecilia Sala e Massimo Giannini: I giornalisti di spicco discutono di attualità, informazione e scenari socio-politici italiani e internazionali.

La serata si chiude con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, il segmento dedicato all’intrattenimento leggero e all’ironia. Tra gli ospiti fissi e ricorrenti: Nino Frassica, Mara Maionchi, Massimiliano Rosolino, Carlo Cracco, Gabriele Cirilli, Alan Sorrenti, Takahide Sano, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Giucas Casella, pronti a regalare momenti di leggerezza e risate.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.