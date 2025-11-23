Che tempo che fa puntata 23 novembre 2025: ospiti e temi

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 23 novembre 2025, nuovo appuntamento stagionale per Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Vediamo insieme ospiti e temi della puntata.

La serata è segnata da un momento di commozione e riflessione: il programma dedica un ampio omaggio a Ornella Vanoni, la storica ospite e amica di Fabio Fazio, scomparsa venerdì 21 novembre all’età di 91 anni. Vanoni era una presenza iconica nel salotto di “Che Tempo Che Fa”, nota per il suo sarcasmo tagliente, la schiettezza e l’umorismo disarmante. Verranno riproposti estratti delle sue ultime apparizioni (l’ultima il 2 novembre), aneddoti personali e tributi che celebrano la sua carriera leggendaria e il legame profondo con il programma.

Fazio ha spesso descritto Vanoni come “una persona perbene” e un’ospite irresistibile, capace di trasformare ogni intervista in uno spettacolo unico. Questo omaggio sarà il filo conduttore emotivo della puntata, mescolando ricordi, musica e testimonianze.

Oltre al tributo, la serata toccherà temi come l’amore nelle sue forme più complesse (salvifico, distruttivo, ricorrente) attraverso il nuovo progetto teatrale di Roberto Saviano. Lo scrittore e giornalista presenta il suo recital teatrale “L’amore mio non muore”, ispirato all’omonimo romanzo. Un viaggio narrativo tra parola, musica e riflessione civile sull’amore come forza salvatrice e bruciante, in un contesto di impegno sociale.

Infine Aldo, Giovanni e Giacomo: il trio comico milanese porta sketch esilaranti e il suo umorismo surreale, pronto a strappare sorrisi dopo il momento più intimo dedicato a Vanoni.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.