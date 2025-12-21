Che tempo che fa puntata 21 dicembre 2025: ospiti e temi (c’è Roberto Benigni)

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 21 dicembre 2025, nuovo appuntamento stagionale per Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Vediamo insieme ospiti e temi della puntata.

Protagonista assoluto della serata è Roberto Benigni, al suo debutto sul Nove. Il premio Oscar, reduce dal grande successo dello spettacolo televisivo Pietro – Un uomo nel vento (trasmesso recentemente su Rai 1), presenta l’omonimo libro edito da Einaudi: un racconto intimo e appassionante che rivive la Storia attraverso gli occhi di Pietro, il primo degli apostoli, restituendogli umanità, dubbi, coraggio e una straordinaria vitalità.

Spazio allo sport con Flavio Cobolli e il capitano non giocatore Filippo Volandri, freschi protagonisti della storica vittoria dell’Italia nella Coppa Davis 2025. A novembre, gli Azzurri hanno conquistato il terzo titolo consecutivo (il quarto nella storia dopo quello del 1976 in Cile), battendo in finale la Spagna e scrivendo una pagina indelebile nel tennis italiano.

Appuntamento poi al cinema e in TV con Christian De Sica, che dal 2 gennaio 2026 tornerà protagonista della seconda stagione della serie Prime Video Gigolò per caso – La sex guru, diretta da Eros Puglielli. Tra gli altri ospiti: lo scrittore Paolo Giordano (Premio Strega e Campiello); padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; il virologo Roberto Burioni.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.