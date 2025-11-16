Che tempo che fa puntata 16 novembre 2025: ospiti e temi: arriva Renato Zero

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 16 novembre 2025, nuovo appuntamento stagionale per Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Vediamo insieme ospiti e temi della puntata.

Tra gli ospiti più attesi di stasera a Che tempo che fa c’è senza dubbio Renato Zero, icona assoluta della musica italiana con una carriera che supera i 58 anni e oltre 55 milioni di dischi venduti solo in Italia. L’artista romano, fresco del lancio del suo nuovo album L’Orazero (uscito il 3 ottobre 2025, con 19 tracce tra cui il singolo “Senza”), sarà protagonista di un’intervista intensa e ricca di aneddoti inediti. Zero, maestro nel rinnovarsi e sorprendere il pubblico, porterà in studio la sua inconfondibile energia e carisma: ripercorrerà le tappe salienti della sua vita artistica, condividerà retroscena significativi e offrirà uno sguardo sul presente e sul futuro, inclusi i dettagli del L’Orazero Tour 2026, che partirà il 24 gennaio da Roma con 23 date nei principali palasport italiani fino ad aprile.

Stasera a Che tempo che fa ci sarà anche Gino Cecchettin, che torna in studio a due anni esatti dalla tragica scomparsa della figlia Giulia (uccisa l’11 novembre 2023 dal suo ex fidanzato Filippo Turetta) e a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Insieme ai figli Elena e Davide, ha fondato la Fondazione Giulia Cecchettin, un ente del terzo settore dedicato alla promozione della parità di genere, alla lotta contro la violenza sulle donne e alla salvaguardia della memoria e dei valori di Giulia. Tra i progetti principali: educazione affettiva nelle scuole, borse di studio per studentesse in materie Stem e collaborazioni con centri antiviolenza per sensibilizzare e prevenire il femminicidio.

Arriveranno poi Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, protagonisti della commedia natalizia Natale senza Babbo, diretta da Stefano Cipani e in arrivo in esclusiva su Prime Video dal 28 novembre 2025. Nel film, Gassmann interpreta Nicola, un Babbo Natale in piena crisi esistenziale che decide di prendersi una vacanza improvvisando una scomparsa, lasciando alla moglie Margaret (Ranieri) – paziente e determinata – il compito di salvare il Natale. Al loro fianco, un cast stellare con Caterina Murino (la Befana), Valentina Romani (Santa Lucia), Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro.

E ancora: Corrado Formigli; Don Davide Banzato, in libreria dal 18 novembre con Il coraggio di scegliere – Il mio viaggio con sant’Agostino; l’economista Carlo Cottarelli; Massimo Giannini, editorialista di Repubblica; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Alberto Mantovani, Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca; e lo scrittore Michele Serra. La serata si chiuderà come sempre con Il Tavolo, tra risate e improvvisazioni con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.