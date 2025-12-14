Che tempo che fa puntata 14 dicembre 2025: ospiti e temi

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 14 dicembre 2025, nuovo appuntamento stagionale per Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Vediamo insieme ospiti e temi della puntata.

Gli ospiti principali della puntata sono: Alessandro Siani, il re della comicità napoletana, protagonista nei teatri italiani con il suo nuovo one man show “Fake News”, un tour che promette di replicare il successo travolgente dei precedenti spettacoli.

I giudici della 15ª edizione di MasterChef Italia: Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, pronti a rivelare curiosità e retroscena sul talent culinario più amato. Lucio Corsi, il personaggio e artista più cercato su Google Italia nel 2025, in collegamento live per la prima volta con il suo nuovo singolo natalizio “Notte di Natale”, uscito lo scorso 21 novembre.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.