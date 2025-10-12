Che tempo che fa puntata 12 ottobre 2025: ospiti e temi

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 12 ottobre 2025, secondo appuntamento stagionale per Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Vediamo insieme ospiti e temi della puntata.

Milly Carlucci, conduttrice e direttrice artistica della ventesima edizione di Ballando con le stelle., racconta la sua esperienza alla guida del longevo programma di Raiuno. Giorgio Panariello presenta il suo nuovo spettacolo E se domani…. Annalisa, l’artista donna italiana più certificata, esegue live brani dal nuovo album Ma io sono fuoco, in attesa della tournée Capitolo I, al via da novembre nei palasport.

In studio anche Edoardo Leo, protagonista del film Per te di Alessandro Aronadio, ispirato alla storia vera di Mattia Piccoli. Tra gli ospiti, Aldo Cazzullo con il libro Francesco. Il primo italiano, Gianrico Carofiglio con il saggio Con parole precise, oltre a Roberto Burioni, Antonio Di Bella, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Nello Scavo.

La serata si chiude con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, con Nino Frassica, Mara Maionchi, Paola Iezzi, Cristiano Malgioglio, Enzo Iacchetti, Ubaldo Pantani, Giacomo Poretti, Francesco Paolantoni, Giobbe Covatta, Roberta Tagliavini, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.