Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 9 ottobre 2022

Stasera, 9 ottobre 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 9 ottobre 2022

Saranno ospiti della serata: il segretario del PD Enrico Letta, l’economista Tito Boeri, il climatologo Luca Mercalli, il virologo Roberto Burioni, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’inviato Rai dall’Ucraina Ilario Piagnerelli, il giornalista e scrittore Michele Serra.

E ancora: Marco Mengoni, live con Tutti i miei ricordi, primo estratto del nuovo album Materia (Pelle); Bebe Vio, alla vigilia dell’evento benefico WEmbrace Sport che a Milano vedrà coinvolti atleti olimpici e paralimpici d’Italia e di tutto il mondo per raccogliere fondi per l’associazione Art4sport.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 9 ottobre 2022

La parte finale del programma, che solitamente vede presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest e molti altri, sarà ancora dedicata alla guerra.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.