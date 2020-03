Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 8 marzo 2020

Stasera, 8 marzo 2020, tornerà il talk Che Tempo Che Fa su Rai2, a partire dalle 21.00. L’appuntamento sarà come sempre preceduto, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, nel quale Fabio Fazio sarà affiancato dal Mago Forest, Ale e Franz e dall'”inviato speciale” Gigi Marzullo.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 8 marzo 2020

Ospiti della puntata saranno: l’Arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Mario Enrico Delpini, il Presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il virologo Roberto Burioni, il direttore di Rai News Antonio Di Bella e gli inviati di Rai News Iman Sabbah da Parigi e Rino Pellino da Berlino, per un aggiornamento sul tema del Coronavirus, con diversi collegamenti dalle zone rosse e non solo.

E ancora: Christian De Sica e Carlo Verdone, in studio per ricordare e celebrare l’indimenticato Alberto Sordi, di cui quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita; la campionessa di sci Federica Brignone, attualmente prima nella classifica generale di Coppa del Mondo e fresca vincitrice della Coppa del mondo di combinata; Elodie, live con “Andromeda”, brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo e in vetta all’airplay radiofonico; il giornalista e scrittore Giampiero Mughini.

Che tempo che fa: il Tavolo del 8 marzo 2020

Al Tavolo, con Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz e Nino Frassica, tornerà Elodie.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 21 circa su Rai2. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.