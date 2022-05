Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 8 maggio 2022

Stasera, 8 maggio 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 8 maggio 2022

Anche questa settimana la scaletta del programma sarà in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di giornalisti e inviati. Tra gli ospiti della puntata: il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio; la leggenda del tennis mondiale Rafael Nadal che, battendo agli Australian Open il russo Daniil Medvedev lo scorso 30 gennaio, ha vinto il 21° torneo del Grande Slam, siglando un nuovo record per il tennis maschile.

E ancora: il politico e attivista russo Leonid Volkov, leader facente funzioni di Russia del Futuro dopo l’arresto di Aleksej Naval’nyj e coordinatore della Fondazione Anticorruzione, Fbk; l’Assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione Don Luigi Maria Epicoco; la conduttrice e produttrice discografica Mara Maionchi, l’attrice Sandra Milo e la cantante Orietta Berti.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 8 maggio 2022

La parte finale del programma, che solitamente vede presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest e molti altri, sarà ancora dedicata alla guerra.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.