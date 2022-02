Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 6 febbraio 2022

Stasera, 6 febbraio 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 6 febbraio 2022

Principale ospite della serata sarà Sua Santità Papa Francesco. Un’ospitata senza precedenti, nonché un evento televisivo d’eccezione, che catalizzerà l’attenzione verso il programma. Gli altri ospiti della trasmissione saranno Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; lo scrittore e giornalista Roberto Saviano. Arriveranno in studio anche i vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, per cantare il brano vincitore del Festival: Brividi.

Inoltre: il direttore di Oggi Carlo Verdelli; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito” e il corrispondente Rai da Mosca Marc Innaro.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 6 febbraio 2022

La parte finale del programma vedrà presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest, con l’attore, cantante e comico Lillo, nelle librerie dall’8 febbraio con la raccolta illustrata “Posaman & Friends”, l’attore e conduttore Riccardo Rossi, il cantante e autore Cristiano Malgioglio, l’attore e comico Francesco Paolantoni e l’attore Maurizio Ferrini.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.