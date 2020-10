Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 4 ottobre 2020

Stasera, 4 ottobre 2020, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa – riapprodato quest’anno su Rai3 -, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.35. Chiuderà l’appuntamento con il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 4 ottobre 2020

Ospite il presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Poi Ken Follett, uno dei più grandi scrittori al mondo, con oltre 170 milioni di copie vendute. Ci sarà anche Johnny Dorelli in un’esclusiva intervista tv: lo showman è in libreria con l’autobiografia “Che fantastica vita”, scritta insieme al giornalista Pier Luigi Vercesi.

E ancora: il prof. Alberto Mantovani, Direttore scientifico Humanitas e Professore Emerito Humanitas University; Pierfrancesco Favino, nelle sale con “Padrenostro” per la regia di Claudio Noce; Samuele Bersani in un’anteprima tv del nuovo singolo “Harakiri”, primo estratto dal nuovo album.

Inoltre: il giornalista Vincenzo Mollica; il giornalista Giovanni Floris; il fisico Carlo Rovelli, autore del saggio sulla meccanica quantistica “Helgoland”; il corrispondente Rai dagli Usa Antonio Di Bella.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 4 ottobre 2020

La parte finale del programma, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz, vedrà in studio i tennisti Fabio Fognini e Flavia Pennetta e l’attore Silvio Orlando.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.35 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.