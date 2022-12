Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 4 dicembre 2022

Stasera, 4 dicembre 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 4 dicembre 2022

Ospiti annunciati della serata: il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani; Alberto Angela, in uscita il prossimo 13 dicembre con il terzo e ultimo volume della sua trilogia dedicata all’imperatore romano Nerone, “Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore”; Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto del trio comico radiofonico e televisivo Gialappa’s Band, con oltre 35 anni di straordinaria carriera raccontata nel loro libro “Mai dire Noi. Tutto quello che NON avreste voluto sapere”.

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; lo scrittore Paolo Giordano; Giovanni Floris; il Direttore de La Stampa Massimo Giannini; la Vicedirettrice del Corriere della sera Fiorenza Sarzanini; il corrispondente RAI dall’Ucraina Giammarco Sicuro; il giornalista e scrittore Michele Serra.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 4 dicembre 2022

La parte finale del programma vedrà presenti, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi: Teo Teocoli; l’ex calciatore azzurro e allenatore Ciro Ferrara; Simona Ventura; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni. Torna al Tavolo anche la Gialappa’s Band.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.