Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 31 ottobre 2021

Stasera, 31 ottobre 2021, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 31 ottobre 2021

Saranno ospiti della serata: il medico e scienziato Anthony S. Fauci, direttore del National institute of allergy and infectious diseases, inserito nel 2020 dalla rivista Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca; il professor Romano Prodi, autore con Marco Ascione del libro “Strana vita, la mia”; il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli.

E ancora: l’attore e regista Carlo Verdone, dal 5 novembre protagonista di una serie comedy, “Vita da Carlo”; Fabio Volo, dal 2 novembre in libreria con “Una vita nuova”; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini e il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 31 ottobre 2021

La parte finale del programma vedrà presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Elio e Lello Arena.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.