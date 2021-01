Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 31 gennaio 2021

Stasera, 31 gennaio 2021, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi di puntata in puntata: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz ed Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 31 gennaio 2021

Saranno ospiti della puntata: il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri; Francesca Levi-Schaffer, docente di immunofarmacologia all’Università Ebraica di Gerusalemme (HUJI) e membro del Comitato del Ministero della Salute israeliano; Roberto Burioni. In esclusiva per la TV Italiana troveremo anche la star hollywoodiana Susan Sarandon.

E ancora: Giorgio Panariello e Marco Giallini, protagonisti del varietà in quattro puntate Lui è peggio di me, da giovedì 4 febbraio su Rai3; Riccardo Scamarcio, attore, co-sceneggiatore e co-produttore del film L’ultimo paradiso; la giornalista Concita De Gregorio; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; Ferruccio de Bortoli; Antonio Di Bella, corrispondente RAI dagli USA; Marco Varvello, corrispondente RAI dal Regno Unito; Sergio Paini, corrispondente RAI dalla Russia; Donato Bendicenti, corrispondente RAI dal Belgio.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 31 gennaio 2021

La parte finale del programma, oltre agli ospiti fissi Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo, vedrà la presenza della cantante Orietta Berti, dell’attore Francesco Paolantoni e del direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.