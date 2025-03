Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, domenica 30 marzo 2025, nuova puntata della stagione 2025 del talk Che Tempo Che Fa – la seconda in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Tra gli ospiti spicca Daniel Craig, icona di Hollywood, che presenta in esclusiva TV il film Queer di Luca Guadagnino, tratto dal romanzo di William S. Burroughs, in uscita nelle sale il 17 aprile. La sua interpretazione ha conquistato la critica, valendogli la nomination ai Golden Globe come Miglior attore drammatico, oltre a candidature ai Critics’ Choice Awards e agli Screen Actors Guild Awards.

In studio anche Antonio Albanese, poliedrico attore, regista e sceneggiatore con oltre tre decenni di carriera, che debutta nella narrativa con La strada giovane, in libreria dal 1° aprile. Presente pure Daniel Pennac, autore del famoso ciclo dei Malaussène e vincitore del Gran Premio della letteratura dell’Accademia Francese, accompagnato da Stefano Bartezzaghi, enigmista e giornalista: insieme presentano Le parole fanno il solletico, il loro primo libro a quattro mani. Infine, Francesco Gabbani, reduce dal Festival di Sanremo con Viva la vita, brano del nuovo album Dalla tua parte, che lo sta portando in tour tra palazzetti, piazze e teatri italiani con il Dalla tua parte Tour.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram