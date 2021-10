Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 3 ottobre 2021

Stasera, 3 ottobre 2021, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte: Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti, oltre Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Burioni riguardante il Covid-19. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 3 ottobre 2021

Saranno ospiti della serata: il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19; a 50 anni dalla nascita dei Queen, la leggenda del rock Brian May, chitarrista, autore e membro fondatore del gruppo; Nanni Moretti, nelle sale con “Tre Piani”, presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Spazio poi al terzetto musicale composto da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, live con il successo dell’estate, “Mille”. Tra i giornalisti troveremo Michele Serra, Lilli Gruber con suo marito, il giornalista francese Jacques Charmelot, al quale ha dedicato il nuovo libro “La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità”, e l’inviata Rai a Kabul Lucia Goracci.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 3 ottobre 2021

La parte finale del programma vedrà presenti Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest, Francesco Paolantoni, Lello Arena e la karateka Viviana Bottaro, vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nella specialità kata, prima italiana nella storia a vincere una medaglia olimpica nel karate, all’esordio quest’anno nel programma olimpico.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.