Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 3 maggio 2020

Stasera, 3 maggio 2020, tornerà il talk Che Tempo Che Fa su Rai2, a partire dalle 21.00, ancora una volta senza pubblico per l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, di cui si parlerà ampiamente nel corso della puntata. L’appuntamento sarà come sempre preceduto, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, sempre condotto da Fabio Fazio, con la partecipazione di Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 3 maggio 2020

Ospiti della puntata, oltre a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, saranno: il Premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege, dal 30 marzo 2020 a capo della task force anti-Covid19 del Sud-Kivu istituita dal governo congolese; il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini; il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca; la Presidente della Regione Calabria Jole Santelli; Sua Eccellenza Monsignor Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo; il commissario straordinario di Governo per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri.

E ancora: i virologi Roberto Burioni e Guido Silvestri, professore ordinario e capo dipartimento di Patologia e Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta; Lino Enrico Stoppani, presidente della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) e vicepresidente nazionale di Confcommercio; Fausto Baldanti, direttore del Laboratorio di Virologia Molecolare del Policlinico San Matteo di Pavia; il Maestro Riccardo Chailly, direttore musicale del Teatro alla Scala; lo scrittore Roberto Saviano, in collegamento da New York; l’attore Alessandro Gassmann con il figlio Leo Gassmann; Cesare Cremonini con una speciale esibizione live; l’attore Enrico Brignano.

Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giammarco Sicuro da Madrid, Iman Sabbah da Parigi, Marco Varvello da Londra, Rino Pellino da Berlino.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 21 circa su Rai2. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.