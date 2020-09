Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 27 settembre 2020

Stasera, 27 settembre 2020, ripartirà il talk Che Tempo Che Fa, che, dopo svariati spostamenti, tornerà su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.35. Chiuderà l’appuntamento con il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, faranno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 27 settembre 2020

Nella prima, ospite il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio e in un’esclusiva diretta da Washington DC il medico e scienziato Anthony S. Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, inserito in questi giorni dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo e membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca.

Fenomeno musicale dell’estate 2020, Jerusalema, in esclusiva per la prima volta in tv in Italia: in collegamento da Johannesburg, il produttore sudafricano Master KG e la cantante Nomcebo Zikode si esibiranno nel brano che da preghiera cantata è diventato una vera e propria hit che ha conquistato il mondo intero.

Ospiti della puntata anche l’attrice e comica Virginia Raffaele, il dottor Roberto Burioni, il giornalista Nello Scavo, il vicedirettore di El País Andrea Rizzi e i corrispondenti Rai Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra. In studio la corrispondente Rai dalla Cina Giovanna Botteri, recentemente vincitrice del premio Ischia come “Giornalista dell’anno”.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 27 settembre 2020

La parte finale del programma, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz, vedrà in studio gli ospiti la conduttrice Diletta Leotta, il cantante Fabio Rovazzi e il comico Aldo Baglio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.35 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.