Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 27 novembre 2022

Stasera, 27 novembre 2022, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 27 novembre 2022

Ospiti annunciati della serata: Bono, in occasione dell’uscita della sua prima autobiografia, “Surrender – 40 canzoni, una storia”, un ritratto della sua vita in 40 capitoli, ognuno dei quali prende il nome da una canzone degli U2, la sua storica band; la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola; il CT della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini e il capo delegazione Gianluca Vialli, al cinema con il documentario “La Bella Stagione”, diretto da Marco Ponti e tratto dall’omonimo libro scritto da Mancini, Vialli e i calciatori della Sampdoria campione d’Italia.

Troveremo inoltre: Francesco Guccini, tornato col nuovo album “Canzoni da intorto” a 10 anni dall’ultimo; Diego Abatantuono e Mago Forest, protagonisti con Nino Frassica della nuova commedia natalizia di Francesco Patierno “Improvvisamente Natale”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’economista Tito Boeri; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 27 novembre 2022

La parte finale del programma vedrà presenti, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi: Francesca Michielin, live con l’ultimo singolo “Occhi grandi grandi”; Vito Dell’Aquila, neo campione mondiale di taekwondo e già medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2022; Francesca Fialdini, presentatrice con Mario Acampa del Junior Eurovision Song Contest in onda l’11 dicembre su Rai1; Simona Ventura; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni. Torna anche al Tavolo Mago Forest.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.