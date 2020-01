Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 26 gennaio 2020

Stasera, 26 gennaio 2020, tornerà il talk Che Tempo Che Fa su Rai2, a partire dalle 21.00. L’appuntamento sarà come sempre preceduto, alle ore 19.40, da Che Tempo Che Farà, nel quale Fabio Fazio sarà affiancato dal Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e dall'”inviato speciale” Gigi Marzullo.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 26 gennaio 2020

Ospiti della puntata saranno: alla vigilia del Giorno della Memoria, la senatrice a vita Liliana Segre, la cui mozione per creare una Commissione contro il razzismo e l’antisemitismo è stata approvata dal Senato lo scorso ottobre; lo scrittore Roberto Saviano; il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, nelle sale dal 30 gennaio con il nuovo film; il direttore di RaiNews Antonio Di Bella.

Inoltre: Riccardo Scamarcio, protagonista del road-movie Il ladro di giorni; J-ax, fresco di stampa del nuovo album ReAle; Enrico Brignano, con un monologo inedito; la presentatrice, cantante e attrice Lodovica Comello; il giornalista e scrittore Giampiero Mughini, con una personale analisi del classico “Se questo è un uomo” di Primo Levi; il virologo Roberto Burioni.

Che tempo che fa: il Tavolo del 26 gennaio 2020

Al Tavolo, con Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica, siederanno il mattatore Teo Tecoli, l’attore e cabarettista Lello Arena e la fashion blogger Elena Barolo.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 21 circa su Rai2. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.