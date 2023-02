Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 26 febbraio 2023

Stasera, 26 febbraio 2023, tornerà con una nuova puntata il talk Che Tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio.

Che tempo che fa: ospiti di stasera, 26 febbraio 2023

Ospiti annunciati della serata: Gianni Morandi, reduce dalla co-conduzione del Festival di Sanremo, che ha celebrato il 60° anniversario dell’uscita del suo brano “Fatti mandare dalla mamma”, reinterpretando il grande successo in featuring con Sangiovanni, col quale si esibirà live nel corso della puntata; Pierfrancesco Favino, protagonista del nuovo film di Andrea Di Stefano dal titolo “L’ultima notte di Amore”, presentato nella sezione Berlinale Special Gala del 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino e lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, autore del libro “La bella confusione – L’anno di Fellini e Visconti”.

E ancora: Claudio Bandi, professore ordinario di Microbiologia nel dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano; Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Marco Damilano; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo e Michele Serra.

Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 26 febbraio 2023

La parte finale del programma vedrà presenti, oltre agli ospiti fissi Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Simona Ventura: la Gialappa’s Band; Rosa Chemical live con il successo sanremese “Made in Italy”; Samuele Ceccarelli, promessa dell’atletica leggera che lo scorso 19 febbraio ha realizzato l’impresa della sua vita battendo per un centesimo di secondo il suo idolo e campione olimpico Marcell Jacobs nei 60 metri agli Assoluti indoor, con il nuovo personale di 6”54; Teo Teocoli, nei panni dell’amatissimo Caccamo; Stefania Rocca, nei teatri con la pièce “La madre di Eva” e Francesco Paolantoni.

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.30 circa su Rai3. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.